POL-D: Altstadt - Versuchter Uhrenraub - Täter flüchten unerkannt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 2. Juli 2024, 01:20 Uhr

Ein erneuter Uhrenraub in der vergangenen Nacht, diesmal am Rande der Düsseldorfer Altstadt, beschäftigt das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei. Einem 37-jährigen Altstadtbesucher war versucht worden, die Armbanduhr vom Handgelenk zu entreißen. Die Tat scheiterte offensichtlich an der Gegenwehr des Geschädigten, sodass die Räuber ohne Beute flüchteten.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 37-Jährige auf der Heinrich-Heine-Allee (Höhe Oper) unterwegs, als plötzlich zwei etwa 25 bis 30 Jahre alte Männer auftauchten und versuchten ihm die Armbanduhr zu rauben. Nachdem der Versuch scheiterte, flüchteten die Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung.

Beide Männer werden als etwa 1,75 Meter groß und als Nordafrikaner beschrieben. Sie waren beide mit schwarzen Jogginganzügen bekleidet.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

