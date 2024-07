Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Uhrendiebe gefasst - Ermittlungen hinsichtlich weiterer Taten dauern an

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 07. Juli 2024, 00:42 Uhr

Auf frischer Tat nahmen Polizeibeamte der Wache Stadtmitte am frühen Sonntagmorgen zwei Diebe fest, die kurz zuvor einem Mann eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk entwendet hatten. Die beiden Tatverdächtigen kommen möglicherweise für weitere Uhrendiebstähle in Betracht, die in den letzten Tagen begangen wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Nach ersten Ermittlungen wurde ein 58-jähriger Düsseldorfer auf der Schadowstraße von zwei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Während der Unterhaltung kam es seitens eines Tatverdächtigen zu einem "Faustgruß", den der Geschädigte erwiderte. Plötzlich rannten die Männer weg und der Düsseldorfer bemerkte, dass am linken Handgelenk seine hochwertige Armbanduhr der Marke Hublot fehlte. Im Rahmen der Fahndung konnte das Diebesduo in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Die Armbanduhr hatten sie kurz zuvor weggeworfen. Sie lag auf der Fluchtstrecke unter einem Baum. Die 35- und 40-jährigen Algerier werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Der 35-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter, er hat schon mehrere Diebstahlsdelikte auf dem Kerbholz. Ferner kommen die Männer für weitere Uhrendiebstähle in Betracht, die sich in jüngster Vergangenheit ereignet haben und sich beim Modus Operandi ähneln. Die Ermittlungen hierzu werden durch das hiesige Kriminalkommissariat 13 geführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell