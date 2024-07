Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kind auf Fahrrad angefahren - Zeugen gesucht + Außenspiegel gestreift und weitergefahren + Kinderwagen geklaut + Ford zerkratzt +

Friedberg (ots)

Büdingen: Kind auf Fahrrad angefahren - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (26.06.2024) ereignete sich gegen 13:35 Uhr in Büdingen am Kreisverkehr Bahnhofstraße / Düdelsheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen. Ein auf dem rechten Fahrstreifen der Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommender Lkw hielt am Zebrastreifen an. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Richtung des Kreisels und übersah das Mädchen auf dem Zebrastreifen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Mädchen stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Pkw hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Das Fahrzeug kann lediglich als silberfarben beschrieben werden. Am Steuer soll sich ein Mann befunden haben. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Florstadt: Außenspiegel gestreift und weitergefahren

Eine 54-jährige Friedbergerin befuhr am Montagmorgen (01.07.2024) gegen 07:10 Uhr mit ihrem roten VW Beetle die Altenstädter Straße in Florstadt in Richtung Altenstadt. Als die VW-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste, überholte ein dunkelblaues Fahrzeug den Beetle. Dabei touchierte das Fahrzeug den linken Außenspiegel des VW, setzte seine Fahrt jedoch fort. Die Polizeistation Friedberg sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Friedberg: Kinderwagen geklaut

In der Zeit von 15:32 Uhr bis 15:34 Uhr stellte eine Mutter am Montag (01.07.2024) ihren Kinderwagen vor der Commerzbank in der Friedberger Bismarckstraße ab. Sie nahm ihr Kind auf den Arm und ging in die Bank, um am Automaten Geld abzuheben. Als sie nach zwei Minuten wieder nach draußen kam, war der Kinderwagen nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich um einen ABC Design Buggy in der Farbe schwarz mit grauem Verdeck. Am Griff befinden sich ein brauner Lederbezug und ein Karabinerhaken. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Ford zerkratzt

Unbekannte zerkratzten am Montag (01.07.2024) die komplette Fahrerseite eines weißen Ford Edge, der auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes "Im Krämer" in Friedberg parkte. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr. Die Polizeistation Friedberg bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell