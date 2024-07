Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Pkw prallt gegen Ampel... + Polizisten getreten und beleidigt + Leichtverletzter bei Unfall + Von Einbrechern geweckt + Taschendiebe durchschaut + KIA überschlägt sich + Zusammenstoß zweier Lkw +

Friedberg (ots)

Florstadt: Pkw prallt gegen Ampel, Hauswand und entgegenkommendes Fahrzeug

24.000 EUR Sachschaden und ein leicht verletzter Unfallverursacher sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend (30.06.2024) im Florstädter Stadtteil Nieder-Mockstadt. Ein 31-jähriger Florstädter befuhr mit seinem Dacia die Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt aus Richtung der A45 kommend in Fahrtrichtung Ober-Mockstadt. Nach ersten Ermittlungen überholte er innerorts ein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Dacia kollidierte zunächst mit einer Ampelanlage und danach mit einer Hauswand. Von dort geriet er in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Toyota eines 63-jährigen Altenstädters zusammen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers fanden die Beamten Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Altenstadt: Polizisten getreten und beleidigt

Eine 37-jährige Aschaffenburgerin flüchtete am Samstag (29.06.2024) nach einem Verkehrsunfall in Altenstadt zunächst mit ihrem Fahrzeug und anschließend zu Fuß in die Feldgemarkung. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizisten die Frau fest. Der Festnahme widersetzte sich die 37-jährige durch mehrere Tritte. Außerdem spuckte sie in Richtung der eingesetzten Beamten und beleidigte diese. Da sich der Verdacht ergab, dass die Aschaffenburgerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, erfolgte auf der Polizeistation Büdingen eine Blutentnahme. Nach Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik ordnete der diensthabende Arzt die Aufnahme an.

Münzenberg - A45: Ein Leichtverletzter bei Unfall auf A45

Auf der regennassen Fahrbahn der A45 verlor am Sonntagabend (30.06.2024) gegen 20:15 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Altenstadt die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW schlug in die Schutzplanke ein und kollidierte danach mit einem in gleicher Richtung fahrenden VW Phaeton. Der VW kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Wildschutzzaun und kam nach circa 60 Metern zum Stehen. Der Fahrer des VW, ein 44-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt (Bayern), erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Münzenberg und Wölfersheim. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 24.000 EUR.

Bad Vilbel: Von Einbrechern geweckt

Kurz nach Mitternacht am Sonntag (30.06.2024) wachte eine Hausbewohnerin in der Straße "An der Pfingstweide" in Bad Vilbel-Massenheim auf. Sie hatte Geräusche auf ihrer Terrasse vernommen. Als sie aus dem Fenster im 1. Obergeschoss schaute, sah sie drei Personen, die sich am Rollladen ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Nachdem die Einbrecher die Frau bemerkten, flüchteten sie in Richtung Feld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag die Täter oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Friedberg: Taschendiebe durchschaut

Bei ihrem Einkauf in der C&A-Filiale in der Friedberger Kaiserstraße bemerkte eine Frau aus Schotten zwei Männer, die sich auffällig umschauten. Als die Frau das Geschäft verlassen hatte und auf der Kaiserstraße in Richtung Elvis-Presley-Platz lief, bückte sich einer der beiden Männer zu der Tasche, die die Schottenerin mit sich trug und versuchte deren Portemonnaie herauszunehmen. Die Frau bemerkte dies jedoch und sprach die beiden Männer lautstark an, woraufhin diese sich in Richtung Stadtkirche entfernten. Der Mann, der nach dem Portemonnaie griff, wird als 30 - 40 Jahre alt, etwa 170 cm - 173 cm groß, mit dunklerem Teint und schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Er habe ein graues T-Shirt, eine kurze Jeanshose, schwarze Schuhe und einen dunklen Rucksack getragen. Die andere Person sei 25 - 30 Jahre alt und 175 cm groß gewesen. Der Begleiter habe sehr kurze Haare, fast schon eine Glatze, und dunkleren Teint gehabt. Er trug ein schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans, schwarze Schuhe, eine dunkle Sonnenbrille und einen dunklen Rucksack der Marke "Under Armour". Der Vorfall ereignete sich am Freitag (28.06.2024) kurz nach 17:00 Uhr auf dem Gehweg der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 81. Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Reichelsheim: KIA überschlägt sich

Schwere Verletzungen trug eine 36-jährige KIA-Fahrerin in der Nacht zu Samstag (29.06.2024) davon, als sie auf der K171 aus Richtung Bauernheim kommend an der Kreuzung zur L3351 mit einer Verkehrsinsel kollidierte. Der Wagen überschlug sich und blieb im gegenüberliegenden Grünwuchs auf dem Fahrzeugdach liegen. Ob Alkoholeinfluss unfallursächlich war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

Büdingen: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse geklaut

Am Sonntag (30.06.2024) schlug ein bislang unbekannter Mann auf dem Altstadtparkplatz in Büdingen gegen 15:10 Uhr die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eines grauen Volvos ein. Der Mann griff sich eine Sporttasche und eine Geldbörse. Danach ging der Täter auf der Mühltorstraße in Richtung Kreisverkehr. Zeugen beschrieben ihn als 40 - 50 Jahre alt, mit dunklem Teint, grauer Jacke, Basecap, Badeschlappen und weißen Socken. Außerdem trug er auf dem Rücken und vor der Brust je einen Rucksack. Zeugen, die die Person am Sonntag gesehen haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Bad Nauheim: Leichtkraftrad gestohlen

Am späten Sonntagabend (30.06.2024) beschädigte ein Unbekannter im Zeitraum von 23:05 Uhr - 23:30 Uhr den Zaun des Hofs eines Kfz-Handels in der "Hohe Straße" in Bad Nauheim. Durch das entstandene Loch gelangte der Unbekannte aufs Firmengelände. Abgesehen hatte er es auf ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke "Betamotor" mit dem Kennzeichen OF-BX 63. Dieses schob er durch das Loch im Zaun vom Hof. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachteten oder Hinweise auf den Verbleib des Leichtkraftrades geben können (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: In Büroräume eingestiegen

Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende in die Büroräume einer Firma in Bad Vilbel-Massenheim ein. In der Straße "Am Stock" beschädigten sie im Zeitraum von Freitag (28.06.2024), 16:30 Uhr bis Montag (01.07.2024), 05:30 Uhr ein Fenster und gelangten so in die Büroräume. Dort erbeuteten die Täter Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Wölfersheim: Zusammenstoß zweier Lkw

Auf der B455 kam es am Montagvormittag (01.07.2024) zwischen Berstadt und der Auffahrt zur A45 zu einem Verkehrsunfall an dem unter anderem zwei Lkw beteiligt waren. Im Bereich einer dort eingerichteten Baustellenampel übersah nach ersten Erkenntnissen ein aus Richtung Hungen kommender Lkw die rote Ampel und die davor haltenden Pkw. Beim Versuch diesen Fahrzeugen auszuweichen, geriet der Lkw auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. In der Folge kam es zu einer Kollision mit drei an der Ampel haltenden Pkw. Beim Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher in seinem Lkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Außerdem erlitt der Fahrzeugführer eines der haltenden Pkw leichte Verletzungen, die ambulant versorgt werden konnten. Zur Sachschadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Aus dem Tank eines Lkws trat nach dem Unfall Kraftstoff aus. Die Unfallstelle war bis zum späten Nachmittag gesperrt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

