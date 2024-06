Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Betrüger bieten minderwertige Uhren an

Friedberg (ots)

Aus einem PKW heraus boten unbekannte Betrüger auf einem Supermarktparkplatz minderwertige Uhren zum Kauf an. Dabei schilderten sie verzweifelt, dringend Geld für Benzin zu benötigen und daher die angeblichen "Martyn Line"-Uhren von ihrem Chef zum Verkauf erhalten zu haben. Ein Wetterauer fiel am Montag, 24. Juni, auf den Trick herein und kaufte auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Im Krämer" drei Uhren für 280 Euro. Der tatsächliche Wert der Uhren dürfte deutlich unter dem bezahlten Preis liegen. Die Betrüger befanden sich in einem grauen Jeep Renegade und fuhren nach der Abwicklung gegen 16 Uhr davon.

Dem Käufer fiel am Mittwoch gegen 18 Uhr ein grauer Skoda auf dem Lidl-Parkplatz in der Fauerbacher Straße auf, aus dem ein Mann wohl mit der gleichen Masche versuchte, zwei unbekannten Männern Uhren anzudrehen. Zu einem Kauf kam es hierbei allerdings nicht. Der Kriminalpolizei sind die beiden Kennzeichen der genutzten Fahrzeuge sowie die Personalien eines Tatverdächtigen bekannt. Für die Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen und weitere mögliche Käufer: Wem wurden mit dieser Masche Uhren angeboten oder verkauft? Wer hat die beschriebenen Fälle zufällig beobachtet und kann die Angaben bestätigen oder ergänzen? Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Telefonnummer 06031/6010.

