POL-WE: Wölfersheim: Straßensperrung nach schwerem Unfall

Friedberg (ots) - Wöllstadt- E-Scooter gestohlen Am Dienstag (25.06.2024) hatten es Diebe auf einen E-Scooter in der Eisenbahnstraße abgesehen. Zwischen 15:50 Uhr und 18:20 Uhr begaben sich die Unbekannten zum Bahnhof, wo der schwarze Scooter des Herstellers Ninebot mit einer Fahrradkette am dortigen Fahrradständer angebunden war. Vermutlich hoben die Langfinger den Roller aus der Kette heraus und machten sich mit dem ...

