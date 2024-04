Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte bedrohen zwei junge Frauen in der U-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 6. Februar vergangenen Jahres wurden zwei Frauen (23/21) durch unbekannte Tatverdächtige bedroht und verletzt. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 13 Uhr saßen die beiden Gelsenkirchenerinnen in der U-Bahn U11 in Richtung Messe/Gruga, als eine unbekannte Tatverdächtige sie plötzlich aufforderte den Sitzplatz zu wechseln und mit einem Feuerzeug bedrohte. Als sich die beiden dazu entschlossen, die Sitzplätze zu verlassen, stellte eine weitere Tatverdächtige der 23-Jährigen ein Bein, wodurch diese stolperte und sich leicht verletzte. Durch den Sturz wurde zudem das Smartphone der jungen Frau beschädigt. Letztendlich stiegen die beiden jungen Frauen am Hirschlandplatz und die Tatverdächtigen am Hauptbahnhof aus.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/132191

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell