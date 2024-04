Polizei Essen

POL-E: Essen: Einladung zum Pressegespräch - Vorstellung "Kooperation gegen Rechtsextremismus"

Essen (ots)

Hiermit möchten wir alle Journalistinnen und Journalisten auf folgende Einladung von Rot-Weiss Essen hinweisen.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit laden wir Sie herzlich am kommenden

Montag, 15. April 2024, um 10:30 Uhr in das Stadion an der Hafenstraße (Pressekonferenzraum, UG)

ein.

Anlass dieses Pressegesprächs ist die Vorstellung einer "Kooperation gegen Rechtsextremismus".

Unter dem Motto "MENSCH. ESSEN." haben sich auf Initiative von Rot-Weiss Essen der Profifußballclub, die Stadt Essen, die Polizei Essen und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Essen zusammengeschlossen, um sich in der Kooperation gegen Rechtsextremismus für Menschlichkeit und für ein friedliches interkulturelles Miteinander in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft und im Stadion an der Hafenstraße einzusetzen und dafür einzustehen. Mit einer klaren Haltung gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und jede Form von diskriminierender, verfassungsfeindlicher und menschenverachtender Positionen werden die Kooperationspartner die verbindende und integrative Kraft des Sports mit verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen und Projekten fördern.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen

- Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, - Andreas Stüve, Polizeipräsident in Essen und Mülheim, - Oliver Kern, Vorstand der AWO Essen, und - Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen,

zur Verfügung.

Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung bis zum 12.04.2024 per Mail an presse@rot-weiss-essen.de.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell