POL-E: Essen: Unbekannte raubt Rolex vom Handgelenk einer 79-Jährigen - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Mit einem Phantombild fahndet die Essener Polizei nach einem Unbekannten, der ein Kind am 18. Januar dieses Jahres in einer Parkanlage in Essen angesprochen und es dann sexuell missbraucht haben soll. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte ein Phantombild des Täters gefertigt werden. Dieses finden Sie in unserem ...

mehr