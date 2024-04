Polizei Essen

POL-E: Essen: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Holsterhausen: Gestern Vormittag (8. April) kam es an der Kreuzung Frohnhauser Straße/ Kerkhoffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem rotem Toyota und einer Straßenbahn. Der 26-jährige Fahrer des Autos wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:25 Uhr bog der 26-jährige mit seinem PKW von der Kerhoffstraße nach links auf die Frohnhauser Straße in Richtung Innenstadt ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einer auf der Frohnhauser Straße in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn. Der PKW wurde bei dem Unfall zwischen der Straßenbahn und einem Oberleitungsmast eingeklemmt. Für die Unfallaufnahme war die Kreuzung mehrere Stunden gesperrt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Durch widersprüchliche Aussagen ist die genaue Unfallursache derzeit unklar. Auf Grund dessen sucht die Polizei dringend nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Insbesondere soll sich vor Ort ein Mann mit einem blauen SUV befunden haben, der zunächst Kontakt zu den Beteiligten hatte.

Sollten Sie Angaben zu dem Verkehrsunfall oder zu dem Zeugen aus dem blauen SUV machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de./hey

