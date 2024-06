Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: E-Scooter gestohlen + Benz zerkratzt

Friedberg (ots)

Wöllstadt- E-Scooter gestohlen

Am Dienstag (25.06.2024) hatten es Diebe auf einen E-Scooter in der Eisenbahnstraße abgesehen. Zwischen 15:50 Uhr und 18:20 Uhr begaben sich die Unbekannten zum Bahnhof, wo der schwarze Scooter des Herstellers Ninebot mit einer Fahrradkette am dortigen Fahrradständer angebunden war. Vermutlich hoben die Langfinger den Roller aus der Kette heraus und machten sich mit dem 700 Euro teuren Gefährt auf und davon. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim - Benz zerkratzt

800 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einem grauen Benz in der Mondorfstraße. Zwischen Freitag (21.06.2024), 09:00 Uhr und Dienstag (25.06.2024), 10:00 Uhr zerkratzten sie den Lack auf der Motorhaube der A-Klasse. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

