Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Falscher Notruf führt Polizei nicht hinters Licht + Mehrere BMW aufgebrochen + Einbruch in Einfamilienhaus + Eine Leichtverletzte bei Unfall + Ford Fiesta beschädigt + Zafira gestreift +

Friedberg (ots)

Glauburg: Falscher Notruf führt Polizei nicht hinters Licht

Am frühen Sonntagmorgen (23.06.2024) fiel einer Streife der Polizeistation Büdingen in Glauburg ein entgegenkommender Pkw mit Anhänger auf. Aus vorangegangenen Kontrollen war den Polizisten bekannt, dass dieses Fahrzeug in der Vergangenheit von einer Person ohne gültige Fahrerlaubnis geführt wurde. Die Streife wendete, um Fahrer und Fahrzeug zu kontrollieren. Kurz vor Beginn der Kontrolle erhielten die Beamten durch die Einsatzleitstelle der Polizei die Mitteilung über ein größeres Schadensereignis in Glauburg. Da die Beamten unmittelbar zuvor die gemeldete Anschrift in Glauburg passiert hatte und sich noch in Sicht- und Hörweite befanden, erschien ein tatsächliches Schadensereignis unwahrscheinlich. Die Streife gab eine entsprechende Meldung an die Dienststelle durch. Man erhob die Personalien des Fahrzeugführers, eines 38-jährigen Mannes aus Büdingen, und stellte fest, dass dieser tatsächlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Um dennoch den bei der Leitstelle über Notruf gemeldeten angeblichen Vorfall zu überprüfen, stellten die Ordnungshüter die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher und verhinderten so dessen Weiterfahrt. Die Abklärung in der Nähe ergab, dass dort kein Schadensereignis eingetreten war und es sich um eine Falschmeldung handelte. Die weiteren Ermittlungen brachten zu Tage, dass der Notruf bei der Polizei unmittelbar nach dem Wenden des Streifenwagens einging. Der Anrufer meldete sich mit dem Namen des kurz danach kontrollierten Büdingers ohne Fahrerlaubnis. Dadurch erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-jährige die Falschmeldung über Notruf absetzte, um einer Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. Gegen den Büdinger wird daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen und des Vortäuschens einer Straftat ermittelt. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen des Anhängers nicht ausgegeben ist. Daher leiteten sie ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Friedberg / Bad Nauheim: Mehrere BMW aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag (20.06.2024) auf Freitag (21.06.2024) brachen Unbekannte zwei BMW in Friedberg auf. Aus einem im Erich-Milius-Weg abgestellten X6 bauten die Diebe in der Zeit von 23:00 Uhr bis 08:00 Uhr das Lenkrad und den Bordcomputer aus. In der Georg-August-Zinn-Straße hatten es die Täter auf einen X5 abgesehen. Auch hier klauten sie das Lenkrad und den Bordcomputer. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen 21:30 Uhr und 10:30 Uhr. Ähnliches ereignete sich am frühen Montagmorgen (24.06.2024) gegen 02:50 Uhr in Bad Nauheim. Hier zielten zwei Männer auf einen BMW 430d ab. Das Fahrzeug parkte in der Luise-Frey-Straße in Nieder-Mörlen. Die komplett schwarz gekleideten Täter waren gerade dabei, die Tachoanzeige auszubauen, als sie durch einen Zeugen gestört wurden und die Flucht ergriffen. In derselben Nacht machten Diebe bereits bei einem BMW 335d in der Straße "Am Nauheimer Bach" Beute. Auch hier ließen sie das Lenkrad und den Bordcomputer mitgehen. Die Polizeistation Friedberg nimmt in allen Fällen Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher beschädigten im Zeitraum von Samstag (22.06.2024), 09:00 Uhr bis Sonntag (23.06.2024), 20:15 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Friedberger Leonhardstraße und stiegen so in das Haus ein. Dort durchsuchten die Eindringlinge nahezu alle Räumlichkeiten. Sie erbeuteten eine noch nicht genau bekannte Summe Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Wölfersheim: Eine Leichtverletzte bei Unfall

Eine Leichtverletzte und 10.500 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom vergangenen Freitag (21.06.2024) auf der B455 bei Melbach. Eine 80-jährige Frau aus Wölfersheim befand sich mit ihrem Seat von Wölfersheim kommend auf der Bundesstraße und wollte nach links nach Melbach in die Friedberger Straße abbiegen. Eine 67-jährige Wölfersheimerin übersah nach ersten Erkenntnissen beim Versuch mit ihrem Ford von der Friedberger Straße auf die B455 in Richtung Friedberg einzubiegen den Seat. Es kam zum Zusammenstoß. Die 80-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Büdingen: Ford Fiesta beschädigt

Am Dienstag (18.06.2024) parkte ein schwarzer Ford Fiesta in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr in der Eberhard-Bauner-Allee in Büdingen auf einem städtischen Parkplatz an der dortigen Bücherei. In diesem Zeitraum stieß ein anderes Fahrzeug gegen den geparkten Ford und beschädigte diesen am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite. Die Polizeistation Büdingen sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können (Tel.: 06042 96480).

Altenstadt: Zafira gestreift

Vermutlich im Vorbeifahren streifte ein unbekanntes Fahrzeug in Altenstadt einen geparkten grauen Opel Zafira. Der Opel parkte im Zeitraum von Donnerstag (20.06.2024), 19:40 Uhr bis Freitag (21.06.2024), 07:10 Uhr am Fahrbahnrand der Vogelsbergstraße. Am Zafira entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell