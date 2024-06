Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Bankmitarbeiterin verhindert Betrug + Festnahme nach Zeugenhinweis + Kellerbrand in Wohnhaus + Gegen geparktes Auto gefahren +

Friedberg (ots)

Friedberg: Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Am gestrigen Mittwoch (19.06.2024) erhielt eine 90-jährige Frau aus dem Wetteraukreis einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Die Seniorin bekam die Geschichte aufgetischt, dass ihr Enkel einen schweren Unfall verursacht habe. Der Anrufer forderte eine Kaution in Höhe von 78.000 EUR, um dem Enkel die drohende Untersuchungshaft zu ersparen. Da die Dame eine solche Summe nicht aufbringen konnte, reduzierte der Anrufer die Forderung auf 30.000 EUR. Die 90-jährige zog ihre Tochter hinzu, die fortan das Gespräch mit dem Anrufer übernahm. Da im eigenen Ort keine Bank mehr geöffnet hatte, fuhr man zu einer Bank nach Friedberg. Über das Handy stand die Tochter weiterhin im Kontakt mit dem betrügerischen Anrufer. Beim Erreichen der Bank, schilderte man dort den Sachverhalt. Der Bankmitarbeiterin kam die Geschichte merkwürdig vor, weshalb sie die Polizei verständigte und die Tochter begann dem Anrufer zahlreiche Nachfragen zu stellen. Auf Grund dessen beendete dieser das Gespräch letztlich. Ursprünglich hatte der Anrufer der Tochter aufgetragen, das Geld nach Gießen zu bringen und dort vor dem Amtsgericht einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Der Aufmerksamkeit der Bankmitarbeiterin ist es in diesem Fall zu verdanken, dass es zu keiner Geldübergabe an die Betrüger kam. Die Polizei rät, bei Anrufen von unbekannten Personen kritisch zu prüfen, ob die geschilderte Geschichte der Wahrheit entsprechen kann. Nehmen Sie selbst Kontakt zu der Person auf, um die es in dem Anruf angeblich geht. Beenden Sie die Gespräche und rufen selbst die Polizei an, zum Beispiel über den Notruf 110. Erkundigen Sie sich dort, ob tatsächlich die Polizei bei ihnen angerufen hat. Übergeben Sie kein Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an der Haustür oder auf offener Straße an Fremde. Die Polizei wird Sie nie zu einer solchen Übergabe auffordern.

Wöllstadt: Festnahme nach Zeugenhinweis

Ein wachsamer Zeuge beobachtete in der Nacht zu Donnerstag (20.06.2024) gegen 02:20 Uhr, wie sich eine männliche Person Zutritt zu einer unverschlossenen Garage in der Paul-Hallmann-Straße in Nieder-Wöllstadt verschaffte. Der Zeuge informierte sofort die Polizei und beobachtete die Garage weiterhin. Auf Grund dessen konnte er der kurz darauf eintreffenden Streife mitteilen, dass der Unbekannte die Garage noch nicht verlassen hatte. Die Beamten betraten die Garage und nahmen den Mann fest, der bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport bereitgelegt hatte. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 46-jährigen Wohnsitzlosen. Bei einer Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchs bestand. Daher verblieb er über Nacht im Gewahrsam der Friedberger Polizeistation. Im Laufe des Donnerstags erfolgte die Vorführung beim Amtsgericht in Friedberg sowie die daran anschließende Einlieferung in eine hessische Justizvollzugsanstalt. Derzeit prüfen die Ermittler der Kriminalpolizei, ob der 46-jährige für weitere Taten in Betracht kommt.

Hirzenhain: Kellerbrand in Wohnhaus

Gegen 03:15 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen (20.06.2024) Meldung über einen Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Höhenstraße in Hirzenhain. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 EUR geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei haben die Arbeit vor Ort aufgenommen.

Butzbach: Gegen geparktes Auto gefahren

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 69-jähriger Mann aus Butzbach am Mittwoch (19.06.2024) mit seinem Pkw auf der Backhausstraße in Butzbach/Hoch-Weisel von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Mann war mit seinem Audi Q5 aus Richtung Butzbach kommend unterwegs. Bei dem Zusammenstoß mit dem geparkten BMW erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

