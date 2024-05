POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht im Grünegräser Weg

Osnabrück (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf dem Neumarkt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder (12J., 9J.,) verletzt wurden. Ein 63-jähriger Ford- Fahrer befuhr den Neumarkt in Richtung Schloßwall. An der Kreuzung Neumarkt/ Große Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit den beiden Kindern, welche die Fußgängerampel in Richtung Johannisstraße überquerten. Die ...

