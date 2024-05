Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche in Kindergärten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagmittag (12:00 Uhr) und Montagmorgen (07:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten an der Iburger Straße unweit zum Bröckerweg. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem ein Elektrogerät. Nur etwa einen Kilometer entfernt kam es zwischen Samstagvormittag (11:00 Uhr) und Montagmorgen (07:00 Uhr) zu einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in das Gebäude am Höhenweg und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter 0541/327-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell