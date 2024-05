Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Motorrad kollidiert mit LKW - 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 27-Jähriger gegen 06:45 Uhr mit seinem LKW die Achmerstraße in Richtung Achmer. Als der 27-jährige Bersenbrücker nach links in die Hollager Straße abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Motorradfahrer übersah dies und fuhr infolgedessen auf den LKW auf. Der 19-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Eine Lebensgefahr kann derzeitig nicht ausgeschlossen werden. Der junge Mann aus Bramsche wurde folglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

