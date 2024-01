Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei und Verkehrswacht Goslar bilden erste Verkehrshelfer aus

Goslar (ots)

Die Schulkinder der Gerhart-Hauptmann-Schule Bad Harzburg und deren Außenstandort Westerode dürfen sich über die ersten "Schulweghelfer" freuen.

"G.E.S.A. Gemeinsam.Einfach.Sicher.Ankommen", heißt das gemeinsame Projekt der Jugendförderung Bad Harzburg, des Stadtelternrats, der Verkehrswacht und der Polizei Goslar für mehr Verkehrssicherheit auf dem Weg zur Schule.

Und so wurden am Montag im Rahmen dieses gemeinsamen Projektes sechs engagierte Eltern von der Verkehrswacht und der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Goslar zu Verkehrshelfern ausgebildet, um künftig auf dem Schulweg unserer Kleinsten für mehr Sicherheit zu sorgen.

Vielen noch bekannt als Schülerlotsen, sollen die neuen Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer Kindern die sichere Überquerung der Fahrbahn ermöglichen. Erstmals werden sie in den zwei Wochen vor den Osterferien aktiv sein, um sich mit ihrer neuen Aufgabe vertraut zu machen. Die "Schulweghelfer" werden dann mit Beginn des Schuljahres starten und in den rund zwei Monaten bis zum Beginn der Herbstferien die Kinder während der ersten unsicheren Schulweg-Wochen begleiten. Eine ganzjährige Tätigkeit ist aktuell nicht vorgesehen, um die Selbständigkeit der Schulkinder zu fördern.

Unterstützung für das Projekt ist jederzeit gefragt. Je mehr Ehrenamtliche sich engagieren, je kürzer ist die jeweilige Einsatzzeit, was auch berufstätigen Eltern eine Projektteilnahme ermöglicht. Dazu bieten die Projektverantwortlichen am 5. Februar 2024, um 18.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Bad Harzburg einen Informationsabend an. Medienvertreterinnen und -vertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Wer sich in diesem Projekt ehrenamtlich engagieren möchte, findet außerdem auf der Seite der Jugendförderung der Stadt Bad Harzburg weitere Informationen:

https://www.unser-ferienprogramm.de/bad-harzburg/veranstaltung.php?id=189005&s=&a=0&k=

