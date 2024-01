Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/ Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Lengde:

Am 08.01.2024 gegen 16:31 Uhr konnte in Lengde ein Fahrzeug ohne amtliche Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr fahrend festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen und es konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug keinen gültigen Pflichversicherungsschutz hat. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Bad Harzburg:

Am 09.01.2024 gegen 06:56 Uhr wurde in Bad Harzburg in Bündheim an einem Fahrzeugführer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter nicht über ein entsprechendes Versicherungskennzeichen und einen Versicherungsschutz verfügt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

