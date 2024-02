Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Hot Tub in Brand

Sasbachwalden (ots)

Ein Hot Tub ist in der Nacht zum Freitag gegen 2:30 Uhr neben einer Ferienwohnung in der Straße "Am Hohacker" aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Er wurde hierbei vollständig zerstört. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Am Whirlpool und an der Ferienwohnung entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Die Bewohner der Ferienwohnung blieben unverletzt.

/ha

