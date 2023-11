Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendlicher ausgeraubt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann ist am Donnerstag, 16. November 2023, gegen 18:50 Uhr, in Delmenhorst Opfer eines Raubes geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 17-jährige Delmenhorster war gegen 18:45 Uhr in einem Lebensmittel-Discounter am Hasporter Damm einkaufen und ging von dort zu Fuß in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung Hasporter Damm/Am Stadion wurde ihm zunächst von hinten in die Beine und den Rücken getreten. Im weiteren Verlauf schlugen mehrere junge Männer auf ihn ein und nahmen seine Einkäufe im Wert von ungefähr 20 Euro an sich. Die Angreifer entfernten sich in Richtung Sven-Hedin-Straße und nutzten bei der weiteren Flucht auch einen weißen Transporter älteren Baujahres. Der 17-Jährige erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht und begab sich erst mit zeitlichem Verzug zur Polizei.

Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht, die die beteiligten Personen und vielleicht auch den Transporter näher beschreiben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell