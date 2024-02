POL-OG: Haslach - Essen angebrannt

Kehl-Goldscheuer (ots) - Ein Kraftrad ist am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr in einem Unterstand beim Sportplatz Goldscheuer in Brand geraten. Es wurde hierbei vollständig zerstört. Am Zweirad und am Unterstand entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro. Im Bereich der Brandstelle konnten unbeschädigte Silvesterböller aufgefunden werden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen ist unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

