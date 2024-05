Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Autofahrer ohne Führerschein erfasst Kinder

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr ereignete sich auf dem Neumarkt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder (12J., 9J.,) verletzt wurden. Ein 63-jähriger Ford- Fahrer befuhr den Neumarkt in Richtung Schloßwall. An der Kreuzung Neumarkt/ Große Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit den beiden Kindern, welche die Fußgängerampel in Richtung Johannisstraße überquerten.

Die beiden Kinder wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 63- jährige Mann aus Osterkappeln nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren schlug ein Drogenvortest positiv auf THC an. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

