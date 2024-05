Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Tätlicher Angriff und versuchte Gefangenenbefreiung

Osnabrück (ots)

Gegen 21.20 Uhr kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Domhof". Zwei Polizeibeamtinnen wurden auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem PKW- Fahrer und einem 61-jährigen Mann aufmerksam und versuchten die Parteien zu trennen. Plötzlich mischte sich ein 22-jähriger Mann in die polizeilichen Maßnahmen ein und schlug und schubste eine 29- jährige Polizeibeamtin mehrfach. Mit der Anforderung von Verstärkung versuchte der 22-jährige Angreifer zu Fuß zu flüchten. Als die Polizeibeamtin den Flüchtigen aufhalten möchte, mischte sich eine weitere 44-jährige Frau in das Geschehen ein und hielt die Beamtin fest. Durch die Unterstützung einer weiteren Polizeibeamtin konnten die Handlungen der 44-jährigen Dame unterbunden werden. Die 29-jährige Polizeibeamtin eilte dem Flüchtigen schließlich hinterher. Hier kam es erneut zu einer Rangelei. Nun mischte sich auch der 61-jährige Mann und die 44-Jährige wieder ein und versuchten die Festnahme des 22-jährigen zu verhindern. Mit vereinten Kräften und unter erheblicher Gegenwehr wurden schließlich alle drei Personen festgenommen und einer Polizeidienststelle zugeführt werden. Der 22-Jährige spuckte einer Polizeibeamtin im weiteren Verlauf unvermittelt ins Gesicht. Den Festgenommenen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück jeweils eine Blutprobe entnommen. Der 61-Jährige hatte zuvor mehr als 0,9 Promille gepustet, die 44-Jährige mehr als 1,2 Promille. Die angegriffene Polizeibeamtin erlitt Prellungen und Schürfwunden, blieb aber weiterhin dienstfähig. Die Polizei ermittelt nun bezüglich Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Gefangenenbefreiung. .

