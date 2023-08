POL-VDMZ: Kontrollen der Ferienreiseverordnung

A 63/Rheinhessen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen kam es am 6.8.2023 gegen 18:35 Uhr auf der A 63 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey. Dort befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Kaiserslautern, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechts in Schutzplanke prallte. Anschließend zog er nach links und prallte in die ...

mehr