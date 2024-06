Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zeuge überrascht Einbrecher am Morgen + 60 Prozent Überladung - Weiterfahrt untersagt + Einbruch in Werkstatt - Tresor gestohlen + Polizei sucht Zeugen +

Friedberg (ots)

Niddatal: Zeuge überrascht Einbrecher am Morgen

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Mittwochmorgen (19.06.2024) kurz vor 07:30 Uhr auf einem Grundstück in der Philipp-Gönner-Straße in Niddatal/Kaichen, wie ein unbekannter Mann an der Pergola eines Einfamilienhauses zu einem offenstehenden Fenster im ersten Obergeschoss kletterte. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, der daraufhin in nördliche Richtung ins Feld flüchtete. Die sofort eingeleitete Fahndung nach der Person verlief negativ. Der unbekannte Mann wurde als 30 - 40 Jahre alt, 175 cm - 178 cm groß, mit normaler Statur, kurzen schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er trug ein dunkelblaues Basecap, eine grüne Jacke und einen Rucksack in Militärfarben. Weitere Zeugen, die den Täter ebenfalls beobachteten oder denen eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, im Laufe des Morgens in Kaichen und Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: 60 Prozent Überladung - Weiterfahrt untersagt

Einen offensichtlich überladenen Lkw kontrollierten Beamte der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Mittelhessen am Dienstag (18.06.2024) auf der Tank- und Rastanlage Wetterau. Die Hinterreifen des Lkw waren fast platt und die Federung bereits in Mitleidenschaft gezogen. Bei einer Wiegung bestätigte sich der Verdacht der Überladung. Der Lkw wog 5180 kg. Erlaubt waren lediglich 3190 kg, woraus sich eine Überladung von mehr als 60 Prozent ergab. Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt. Da das Fahrzeug mit fertig gemischtem Beton beladen war, musste ein Ersatzfahrzeug kommen und die Ladung in Handarbeit umgeladen werden. Gegen Fahrer und Halter leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein. Bei der Kontrolle eines weiteren Lkw konnte ein Insasse kein Ausweisdokument vorlegen. Der Mann zeigte lediglich auf seinem Smartphone ein Bild eines tschechischen Ausweises. Bei Ansicht des Bildes ergaben sich bei den Polizisten Zweifel an der Echtheit des abfotografierten Dokuments, weshalb sie den Mann zu seiner Wohnanschrift begleitetet und den Ausweis genauer unter die Lupe nahmen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Totalfälschung einer tschechischen ID-Karte handelte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der kontrollierte Mann türkischer Staatsangehöriger ist. Da der Verdacht der Urkundenfälschung, des illegalen Aufenthalts und der illegalen Beschäftigung bestand, fertigten die Polizeibeamten entsprechende Strafanzeigen und überstellten den Mann an die zuständige Ausländerbehörde.

Florstadt: Einbruch in Werkstatt - Tresor gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch (19.06.2024) kletterten Einbrecher auf das Dach einer Kfz-Werkstatt in der Straße "In der Grobach" im Florstädter Stadtteil Nieder-Mockstadt. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster im ersten Obergeschoss in die Büroräume ein und erbeuteten einen Würfeltresor. Darin befand sich eine noch nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 01:45 Uhr - 02:15 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen (18.06.2024) erstattete ein 19-jähriger Bad Vilbeler Anzeige bei der Polizei, nachdem er am späten Montagabend (17.06.2024) in seinem Pkw angegriffen worden sei. Der junge Mann habe gegen 23:30 Uhr mit seinem blauen Ford Focus in Bad Vilbel auf der Frankfurter Straße zwischen dem Abzweig zur B521 und dem Kreisverkehr am Heilsberg gehalten, als mindestens zwei Unbekannte an sein Fahrzeug herangetreten seien. Diese hätten durch die geöffneten Fenster der Fahrer- und Beifahrerseite ins Auto gegriffen und versucht, ihm unter anderem seine Uhr abzunehmen. Außerdem hätte ein Täter mit einer Gaspistole ins Auto geschossen. Der 19-jährige sei daraufhin losgefahren und habe sich entfernen können. Eine Beschreibung der Personen war ihm nicht möglich. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen, die einen solchen Vorfall am Montagabend in Bad Vilbel beobachteten. Hinweise können telefonisch unter 06031 6010 gegeben werden.

