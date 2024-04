LPI-G: Fahrzeugdiebe in Altenburg

Gera (ots) - Gera: Die Ermittlungen zu Sachbeschädigungen an mehreren Wahlplakaten verschiedener Parteien nahm am Wochenende (13.04. - 15.04.2024) die Geraer Polizei auf. So entfernten bislang unbekannte Täter im Bereich der Wiesestraße vom Südfriedhof beginnend in Richtung Lusan insgesamt 21 Plakate einer bestimmten Partei. Des Weiteren wurden beschädigte Wahlplakate im Bereich Küchengartenallee, Markt, Sorge, ...

