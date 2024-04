LPI-G: Wahlplakate abgerissen und beschädigt

Gera (ots) - Gera: In insgesamt sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Toller-Straße in Gera brachen bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein. So verschafften sich die Einbrecher von Samstag (13.04.2024) zu Sonntag (14.04.2024) Zugang zu den Kellern und stahlen daraus u.a. einen Subwoofer. Die Geraer Polizei ermittelt zum Fall (Bezugsnummer 0095475/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter ...

