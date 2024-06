Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbruch am Vormittag + BMW aufgebrochen + Drei Fahrzeuge bei Unfall auf A5 beteiligt + Einbruchsversuche an Mehrfamilienhäuser + Indoorplantage ausgehoben +

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Wohnungseinbruch am Vormittag

Einbrecher drangen am Donnerstagvormittag (20.06.2024) in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ober-Mörler Ortsteil Langenhain-Ziegenberg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Wohnhaus im Ziegenberger Weg. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Donnerstagvormittag feststellten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: BMW aufgebrochen

Im Zeitraum von Mittwoch (19.06.2024), 21:00 Uhr bis Donnerstag (20.06.2024), 19:50 Uhr schlugen Unbekannte die hintere Seitenscheibe eines BMW 320 ein. Anschließend gelang es, das Fahrzeug zu öffnen. Abgesehen hatten es die Diebe auf das Lenkrad, das Infotainmentsystem und die Tachoanzeige. Der Schaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt. Der BMW parkte im genannten Tatzeitraum in der Bad Nauheimer Burgallee. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

A5 - Ober-Mörlen: Drei Fahrzeuge bei Unfall auf A5 beteiligt

Ein Verletzter und über 25.000 EUR Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der A5 bei Ober-Mörlen am Donnerstagabend (20.06.2024) gegen 20:15 Uhr. Ein 46-jähriger Spanier befuhr mit seinem Sattelzug die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auf der rechten der drei Fahrspuren. Nach ersten Erkenntnissen zog er auf die mittlere Spur, wodurch ein dort fahrender 67 Jahre alter Mann aus dem Hochtaunuskreis mit seinem Sprinter auf die linke Fahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug zu verhindern. Auf der linken Fahrspur konnte der Fahrer eines VW T-Roc nicht mehr reagieren, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Sprinter kam. Der VW-Fahrer, ein 55 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bergstraße, trug dabei Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden. Für die Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn eine halbe Stunde vollgesperrt. Gegen 21:35 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.

Bad Vilbel: Einbruchsversuche in Mehrfamilienhäuser

Zu insgesamt zwölf Einbruchsversuchen in Mehrfamilienhäuser kam es im Zeitraum von Mittwoch (19.06.2024), 21:00 Uhr bis Donnerstag (20.06.2024), 08:00 Uhr in der Siemensstraße in Bad Vilbel. Die Täter versuchten jeweils die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Außerdem probierten die Unbekannten zwei Garagentore zu knacken. In allen Fällen gelang es ihnen nicht einzudringen. Die Polizeistation Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Niddatal: Indoorplantage ausgehoben

Der Hinweis eines Zeugen führte die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei zu einer Cannabis-Indoorplantage in Niddatal. Umfangreiche Ermittlungen ergaben einen Verdacht gegen einen 56-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft Gießen erwirkte beim Gießener Amtsgericht einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das durch den Tatverdächtigen angemietete Haus. Diesen vollstreckten die Kriminalbeamten am Mittwoch (19.06.2024). Im Kellergeschoss des Wohnhauses fanden die Polizisten mehrere sogenannte Growboxen zur Aufzucht von Cannabispflanzen. Die Beamten stellten rund 270 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sicher. Außerdem fanden sie im Rahmen der Durchsuchung noch 150 Gramm Marihuana. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 56-jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des illegalen Anbaus von und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

