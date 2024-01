Bundespolizeidirektion München: Chef rettet Mitarbeiter vor Haft - Rumäne am Flughafen München festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Donnerstag (25. Januar) hat eine 52-jährige Ungarin eine italienische Reisende in einer Toilettenanlage am Hauptbahnhof Nürnberg geschlagen, als diese ihr Handy in einem nicht öffentlich zugänglichem Raum laden wollte. Die Bundespolizei ermittelt. In der Nacht auf Donnerstag war die ...

mehr