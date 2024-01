Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Reinigungskraft schlägt Reisende, die Handy in Putzkammer laden wollte

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (25. Januar) hat eine 52-jährige Ungarin eine italienische Reisende in einer Toilettenanlage am Hauptbahnhof Nürnberg geschlagen, als diese ihr Handy in einem nicht öffentlich zugänglichem Raum laden wollte. Die Bundespolizei ermittelt.

In der Nacht auf Donnerstag war die 25-Italienerin im Hauptbahnhof Nürnberg auf der Suche nach einer Steckdose für ihr leergeladenes Handy. In der Putzkammer einer Toilettenanlage, welche nicht für die Öffentlichkeit zugänglich aber nicht versperrt war, wurde die junge Frau fündig. Als Sie gerade dabei war ihr Telefon zu laden, bemerkte die ungarische Mitarbeiterin der Toilettenanlage die unbefugte Person und bat sie den Bereich zu verlassen. Die Beiden Frauen gerieten in Streit, der darin gipfelte, dass die Reinigungskraft der Reisenden auf den Hinterkopf schlug und sie an den Haaren aus dem nicht öffentlichen Bereich der WC-Anlage zerrte. Durch den Schlag erlitt die Italienerin leichte Schmerzen, sie musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden. Die 25-Jährige zeigte den Vorfall bei einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof an.

Gegen die 52-Jährige leitete die Bundespolizeiinspektion Nürnberg nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell