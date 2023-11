Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Unfallbeteiligte

Stelle (ots)

Bereits am 09.11.2023, in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr, kam es in der Straße Büllerberg, auf dem Parkplatz zwischen Grundschule und Oberschule, zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines blauen VW Touran hatte beim Ausparken einen Zusammenstoß mit einem rechts neben ihr stehenden dunklen Pkw bemerkt, allerdings keinen Schaden festgestellt. Erst am nächsten Tag erkannte sie an ihrem Wagen entsprechende Schrammen und meldete den Unfall.

Die Polizei konnten den mutmaßlich geschädigten Pkw bislang nicht ermitteln und sucht nun Zeugen oder die Geschädigten selbst. Hinweise bitte an die Polizei Stelle, Telefon 04174 668980.

