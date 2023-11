Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebstahl mit Glas-Wasser-Trick ++ Buchholz - Zwei Pkw ausgeschlachtet

Handeloh (ots)

Diebstahl mit Glas-Wasser-Trick

Eine 86-jährige Frau ist am Montag, 27.11.2023, bestohlen worden. Vier Männer boten der Frau gegen 11 Uhr Garten- und Baumfällarbeiten an, welche sie annahm. Im Zuge der ersten Arbeiten fragte einer der Männer nach einem Glas Wasser und gelangte unter diesem Vorwand ins Haus. Hierbei entwendete er Bargeld und ein Sparbuch.

Noch bevor die 86-Jährige die Tat bemerkte, verließen die vier mit einem weißen Pritschenwagen das Grundstück in unbekannte Richtung. Die Arbeiten hatten sie nicht weiter ausgeführt.

Zeugen, denen das Quartett und der weiße Pritschenwagen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Buchholz - Zwei Pkw ausgeschlachtet

In der Nacht zu Montag, 27.11.2023 haben Diebe zwei Pkw aufgebrochen und daraus Teile entwendet. In der Straße Heidkoppel öffneten sie einen 5er BMW, der in einem Carport auf einem Privatgrundstück stand. Hieraus bauen Sie das Lenkrad sowie das Multimedia-System aus. Im Meilsener Birkenweg traf es einen E-Klasse Mercedes. Von diesem bauten die Täter die Frontschürze, den Kühlergrill und die vordere Beleuchtungseinrichtung und einige Teile aus dem Innenraum aus. Der Schaden beträgt in beiden Fällen mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

