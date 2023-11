Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unter Drogeneinfluss gefahren ++ Buchholz - Einbruch in Einfamilienhaus ++ Tespe - Betrunken Unfall verursacht

Unter Drogeneinfluss gefahren

Heute, 27.11.2023, gegen 2:20 Uhr, kontrollierten Beamte einen 23-jährigen Mann, der mit seinem Pkw in der Wiesenstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten sie körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten, bei dem Fahrer fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe für weitere Untersuchungen entnommen. Seinen Wagen musste er erstmal stehen lassen.

Buchholz/Holm-Seppensen - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 25.11.2023, 12 Uhr und Sonntag, 21:20 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Rehweg eingebrochen. Während die Bewohner abwesend waren, hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Tespe - Betrunken Unfall verursacht

Ein 69-Jähriger hat am Sonntag, 26.11.2023 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem PKW gegen 18:45 Uhr in der Straße Am Deich unterwegs. Dort kam ihm ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen. Im Vorbeifahren touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 69-Jährigen blieb in einer angrenzenden Hecke stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß vom Unfallort, konnte aber wenig später von Polizeibeamten angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des 69-Jährigen sicher.

