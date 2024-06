Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Rhedebrügger Straße;

Unfallzeit: 08.06.2024, 13.00 Uhr;

Schwere Verletzungen haben vier Menschen am Samstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein in Hünxe wohnender 53-Jähriger befuhr gegen 13.00 Uhr hinter einem Traktor außerorts die Rhedebrügger Straße in Richtung Raesfeld. Nach ersten Erkenntnissen lenkte er in Höhe der Einmündung Am Bildstock seinen Wagen nach rechts auf den parallel verlaufenden Radweg und zog einige Meter weiter von diesem wieder nach links auf die Straße. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer Raesfelderin: Die 72-Jährige hatte die Rhedebrügger Straße in gleicher Richtung befahren. Sie erlitt schwere Verletzungen, ebenso zwei drei und fünf Jahre alte Kinder in ihrem Fahrzeug und der 53-Jährige. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell