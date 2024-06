Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Farblich gestaltete Treppenanlage besprüht

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Ottensteiner Weg;

Feststellzeit: 08.06.2024, 09.00 Uhr;

Beschmiert haben Unbekannte in Ahaus-Wüllen eine Treppenanlage in einem Freizeitgelände am Ottensteiner Weg. Dadurch beschädigten sie die in Regenbogenfarben gestalteten steinernen Stufen. Auf eine davon sprühten die Täter ein Hakenkreuz. Der Zeitpunkt der am Samstag entdeckten Tat ist noch nicht näher einzugrenzen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

