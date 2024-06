Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Portemonnaie entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Gronauer Straße;

Tatzeit: 07.06.2024, 13.00 Uhr;

Einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist am Freitag ein Mann in Ahaus-Alstätte. Der Geschädigte befand sich gegen 13.00 Uhr auf der Gronauer Straße, als ihn zwei Unbekannte ansprachen. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch und entfernten sich unvermittelt wieder. Im Anschluss bemerkte der Ahauser, dass seine Geldbörse fehlte: Diese hatte in einem Korb gelegen. Ein Tatverdächtiger war circa 15 Jahre alt, hatte dunkelblondes Haar und trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Seine Begleiterin hatte ein Alter von circa 35 Jahren. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell