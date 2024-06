Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer fasst im Vorbeifahren Frau an

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Brandströmstraße / In der Hardt;

Tatzeit: 08.06.2024, 10.50 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Samstag in Bocholt eine Joggerin sexuell belästigt. Die Frau lief gegen 10.50 Uhr auf einem Rad- und Fußweg aus Richtung In der Hardt in Richtung Brandströmstraße, als sich ein Mann auf einem Rad näherte. Im Vorbeifahren griff er an das Gesäß der Geschädigten. Der etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter große Täter trug einen grauen Hoodie und hatte die Kapuze übergezogen. Bekleidet war er zudem mit einer hell gestreiften dunklen Jogginghose. An seinem Fahrrad war eine graue Satteltasche angebracht.

Zu ähnlich gelagerten Vorfällen gekommen ist es in Bocholt zuletzt am 01. Juni (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5792708) sowie am 13. April (Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5762976).

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell