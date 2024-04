Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer greift an Po

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: 13.04.2024, gegen 16.45 Uhr;

Mehrmals an ihren Po gegriffen habe ein Unbekannter am 13.04.2024 in Bocholt, schilderte eine Geschädigte der Polizei. Das Geschehen habe sich gegen 16.45 Uhr in einem Wäldchen hinter dem Industriegebiet Robert-Bosch-Bosch-Straße zugetragen. Der Täter mit dunklen, kurzen Haaren habe sich mit einem älteren, klapprigen Fahrrad seinem Opfer von hinten genähert und zunächst nicht überholt. Als der mit einer beigefarbenen Jacke bekleidete Unbekannte dann doch vorbeigefahren sei, kam es nach Angaben der Inlineskaterin zu dem Übergriff. Die Polizei sucht Zeugen, besonders eine Personengruppe, vermutlich eine Familie bestehend aus Eltern mit einem Kind sowie dessen Großeltern, die mit Fahrrädern unterwegs war. Der Nachwuchs saß in einem Anhänger. Das Kriminalkommissariat Bocholt nimmt unter der Telefonnummer (02871) 2990 Hinweise entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell