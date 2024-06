Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Barlo, Barloer Ringstraße;

Unfallzeit: 07.06.2024, 15.05 Uhr;

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro - so lautet die Bilanz eines folgenschweren Verkehrsunfalls, zu dem es am Freitag in Bocholt-Barlo gekommen ist. Ein 20 Jahre alter Autofahrer war gegen 15.05 Uhr außerorts auf der Vardingholter Straße in Richtung der übergeordneten Barloer Ringstraße unterwegs. Als der in Wesel lebende Mann diese geradeaus queren wollte, kollidierte sein Wagen mit dem Fahrzeug einer 33-Jährigen. Die Frau aus Südlohn hatte die Barloer Ringstraße aus Richtung Rhede kommend befahren. Sie erlitt schwere Verletzungen, ebenso wie ihre Beifahrerin, eine 31-jährige Südlohnerin. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. (to)

