Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Gänsen

Alpenrod (ots)

Alpenrod. Zu einem dreisten Tierdiebstahl kam es auf einem Hofgut in Alpenrod. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 13.06.24, 22:00 Uhr bis 14.06.24, 06:30 Uhr, ereignet haben. Demnach wurden insgesamt 8 Gänse aus einem Stall auf einem landwirtschaftlichen Hofgut in der Eichwiese entwendet. Es handelt sich hierbei um ein Pärchen und 6 Küken der Rasse Pommerngänse. Aufgrund der Spurenlage wird ausgeschlossen, dass ein Fuchs oder anderes Raubtier die Gänse angegangen haben. Offenkundig wurden die Tiere durch bislang unbekannte Täter aus dem Stall entwendet. Die Polizei in Hachenburg bittet um Hinweise, ob verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nacht vom 13./14.06. im Bereich des Hofgutes beobachtet wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 entgegen.

