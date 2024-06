Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kind und Jugendlicher nach Konsum einer HHC-Vape bewusstlos

Nentershausen (ots)

Am 14.06.2024 um 13:00 Uhr wurde die Polizei in Montabaur von der Rettungsleitstelle über zwei bewusstlose Jungen auf einem Kinderspielplatz in Nentershausen in Kenntnis gesetzt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 13-jähriges Kind und ein 14-jähriger Jugendlicher von einem ebenfalls 14-jährigen Jugendlichen eine HHC-Vape überreicht bekamen. HHC ist ein halbsynthetisches psychoaktives Cannabinoid und hydriertes Derivat von THC. Nach dem Konsum dieser Vape wurden beide Minderjährigen sofort bewusstlos und es wurde von Zeugen der Rettungsdienst samt Notarzt verständigt. Beide Jungen kamen nach Limburg und Koblenz in Krankenhäuser. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

