POL-PDMT: Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen an Autos

Steinefrenz (ots) - Am Donnerstagabend, den 13.06.2024 um ca. 23:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in 56414 Steinefrenz. In Höhe der Hauptstraße 5 parkte ein PKW am rechten Fahrbahnrand in Richtung Girod. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr vermutlich mit einem PKW die Hauptstraße aus Richtung Steinefrenz in Fahrtrichtung Girod. Hierbei streifte er beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite ...

