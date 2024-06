Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Netzbach. Gestohlenes Motorrad bei Verkehrskontrolle sichergestellt - Beschuldigter geht in Untersuchungshaft

Netzbach (ots)

Am Dienstag, den 11. Juni, befuhr eine Streife der Polizei Diez gegen 4 Uhr die Bundesstraße 54 von Diez in Richtung Hahnstätten. Im Bereich Holzheim kamen den Beamten mit hoher Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen entgegen. Nach Wenden des Funkstreifenwagens bestand zunächst kein Sichtkontakt mehr zu den Fahrzeugen. Unter Inanspruchnahme von Sonderrechten gelang es schließlich, kurz vor der Landesgrenze in Limburg zu einem der Fahrzeuge, einem Sprinter mit polnischem Kennzeichen, aufzuschließen und das Fahrzeug zu kontrollieren. Der Fahrer, ein 47-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger, war auffallend nervös. Der Grund dafür ergab sich bei einem Blick in den Laderaum des Fahrzeugs. Dort befand sich ein Motorrad der Marke Honda mit einer aktuellen deutschen Zulassung. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeughalter in Netzbach wohnt. Der Fahrer konnte oder wollte keine plausible Erklärung abgeben, wie das Motorrad in seinen Sprinter kam. Da somit der Verdacht des Diebstahls bestand, wurde er vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad unmittelbar zuvor in Netzbach vom Anwesen des Eigentümers entwendet wurde. Im Fahrzeug des Beschuldigten konnte zudem noch diverser Gold- und Silberschmuck aufgefunden werden, der ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen dürfte. Da der Mann keinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland hat und zudem angab, dass er zeitnah in die Ukraine zurück wolle, wurde er am Nachmittag des 11. Juni dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

