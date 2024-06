POL-PDMT: Tag der offenen Tür bei der Polizei Montabaur am 23.06.24

Montabaur (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 07:10 Uhr, ereignete sich auf dem Norma Parkplatz in Montabaur, Bahnallee, ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der 14-jährige Geschädigte überquerte den Parkplatz um an den Haupteingang des Norma Marktes zu gelangen. Die Unfallverursacherin übersah vermutlich den Geschädigten und touchierte ihn leicht, wodurch er Schmerzen ...

