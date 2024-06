POL-PDMT: Ransbach - Baumbach Nachtrag: Waldbrand am Köppel

Hahn am See (ots) - Am frühen Morgen des 07.06.2024, zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr kam es im Industriegebiet Zur Heide in Hahn am See, besser bekannt als Hahner Stock, zu einem Einbruch in einen Betrieb der Energieversorgung. Durch gewaltsames Öffnen der Tore gelangten die unbekannten Täter in die einzelnen Lagerhallen und entwendeten dort eine große Menge an Leitermaterial, ausschließlich aus Kupfer. Der ...

