POL-PDMT: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Beteiligten

Ransbach-Baumbach / Waldgebiet am Köppel (ots) - Am 09.06.2024 um 19:20h wurde der Polizei Montabaur eine unklare Rauchentwicklung im Bereich des Waldgebietes am Köppel, angrenzend an die K126 in der Gemarkung Ransbach - Baumbach, gemeldet. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass eine größere Fläche des Waldes brennt. Da weitere Einsatzkräfte nachgeführt werden müssen wird die K126 mehrfach kurzfristig gesperrt werden müssen. Eine Beeinträchtigung der BAB 48 durch ...

