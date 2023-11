PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Kinder von Unbekanntem belästigt +++ Einbrüche in Hattersheim und Bad Soden +++ Taschendiebstähle in Flörsheimer Gaststätten +++ Schadensträchtige Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Zwei Kinder von Unbekanntem belästigt, Eschborn, Arboretum, Katharina-Paulus-Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 07:30 Uhr bis 07:45 Uhr

(jn)In Eschborn sind am Donnerstagmorgen zwei Jungs unabhängig voneinander von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Den Angaben der 11- und 12-jährigen Geschädigten folgend, seien beide jeweils zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr im Bereich des Arboretums bzw. der Katharina-Paulus-Straße alleine mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, als sie auf den unbekannten Mann trafen. Dieser sei ebenfalls auf einem Fahrrad gefahren und habe beide Kinder auf obszöne Art und Weise angesprochen. Die Jungen setzten ihre Fahrt fort und verständigten später die Polizei.

In beiden Fällen wurde der Täter als etwa 40-jähriger, circa 1,85 bis 1,90 Meter großer Mann mit osteuropäischem Akzent beschrieben, der dunkel gekleidet und auf einem schwarz-/rotfarbenen Pedelec unterwegs gewesen sein soll. Zudem habe der Unbekannte eine Bierflasche in der Tasche gehabt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden zu melden.

2. Einbrecher nehmen Schmuck und Bargeld mit, Hattersheim am Main, Okriftel, Händelstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 16:40 Uhr bis 20:15 Uhr

(jn)Die früheinsetzende Dunkelheit nutzten Einbrecher am Donnerstagabend in Hattersheim, um in eine Wohnung einzubrechen und Schmuck sowie Bargeld zu stehlen. Zwischen 16:40 Uhr und 20:15 Uhr kletterten die bis dato unbekannten Täter über ein Vordach eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße im Stadtteil Okriftel zu einem Fenster im 1. Stock. Dieses öffneten sie gewaltsam, betraten die Wohnräume und schnappten sich Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

3. Kellereinbrecher zugange,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Bismarckstraße, bis Donnerstag, 23.11.2023

(jn)In den vergangenen Tagen wurden in Bad Soden mehrere Kellereinbrüche verzeichnet, bei denen unter anderem Fahrräder und Alkohol im Wert von einigen Tausend Euro gestohlen wurden. Bereits im Tatzeitraum zwischen Sonntagmorgen und Donnerstagnachmittag waren unbekannte Täter in den Kellerräumen eines in der Kronberger Straße, nahe der Straße "Am Eichwald" gelegenen Mehrfamilienhauses zugange. Zunächst wurde das Tiefgaragentor aufgehebelt und dann ein Kellerverschlag geöffnet, aus dem Wein, Schuhe und Taschen entwendet wurden. Zwei weitere Taten ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag in Mehrfamilienhäusern in der Bismarckstraße sowie erneut in der Kronberger Straße. Auch hier verschafften sich Kriminelle teils gewaltsam Zutritt zu den Kellerparzellen, aus denen sie zwei hochwertige Fahrräder und Alkoholika stahlen.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden können.

4. Taschendiebe in Gaststätten aufgetreten, Flörsheim am Main, Konrad-Adenauer-Ufer, Untermainstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(jn)Taschendiebe haben am Donnerstagabend in zwei Flörsheimer Restaurants jeweils einen Geldbeutel gestohlen. Zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr kam es zu dem ersten Diebstahl zum Nachteil eines 57-Jährigen in einer Gaststätte in der Untermainstraße. Seinen Angaben folgend, saßen zwei Unbekannte am Nachbartisch und hatten unbemerkt die Geldbörse des Geschädigten entwendet. Diese hatte er in seiner über einen Stuhl gehängten Jacke aufbewahrt. Einen der Tatverdächtigen beschrieb er als ca. 35 Jahre alt und von normaler Größe sowie Statur. Er habe südländisch ausgesehen, war unrasiert und hatte einen dunklen Teint. Zudem trug er eine flach am Kopf anliegende Mütze.

Zu dem zweiten Taschendiebstahl kam es zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr in einem Lokal am Konrad-Adenauer-Ufer. Auch hier saßen zwei Männer, die 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben sollen, am Nachbartisch einer 62-jährigen Geschädigten. Beide hätten eine Schiebermütze getragen und seien stämmig bzw. muskulös gewesen. Nachdem die beiden gegen 20:45 Uhr verschwanden waren, musste die 62-Jährige feststellen, dass ihr Portemonnaie aus der über die Rückenlehne eines Stuhls gehängten Handtasche gestohlen worden war.

Weitere Geschädigte sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

5. 6.000 Euro Schaden bei Unfallflucht,

Hattersheim am Main, Königsberger Straße, Dienstag, 21.11.2023, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 22.11.2023, 07:00 Uhr

(jn)In Hattersheim ist in der Nacht zum Mittwoch ein Opel im Rahmen einer Unfallflucht beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr in der Königsberger Straße am Fahrbahnrand, als ein unbekannter Autofahrer mit dem Wagen kollidierte. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachgekommen zu sein. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell