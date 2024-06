Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Schulbusfahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Overath (ots)

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes zogen gestern Morgen (05.06.) gegen 07:45 Uhr einen 53-jähirgen Overather aus dem Verkehr, da dieser einen Schulbus unter Drogeneinfluss führte.

Die Polizeibeamten beobachteten den Fahrer des Schulbusses, wie der an dem Morgen von der Propsteistraße in die Perenchiesstraße einbog und die Schülerinnen und Schüler an der dortigen Bushaltestelle aussteigen ließ. Da er weder beim Abbiegen noch beim Herausfahren aus der Haltebucht den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte und zudem kein Warnblinklicht während des Ausstiegs der Kinder einschaltete, entschieden sich die Beamten dazu, den Fahrer in einer Nebenstraße zu kontrollieren.

Während der Kontrolle nahmen die Polizisten körperliche Auffälligkeiten bei dem 53-Jährigen wahr, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinwiesen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Vortest fiel positiv auf Amphetamine aus. Der Overather wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme zu einer nahegelegenen Arztpraxis gebracht. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurde ihm vorerst untersagt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell