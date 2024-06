POL-RBK: Wermelskirchen - Audi Q2 aus Garage entwendet

Overath (ots) - Am Dienstag (04.06.) brachen unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Hohkeppeler Straße im Stadtteil Heiligenhaus ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters im Untergeschoss gelangten die Einbrecher in die Souterrainwohnung und verschafften sich von da aus ebenfalls Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach ...

