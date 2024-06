Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrradfahrer stürzt im Kurvenbereich - Pkw flüchtig

Rösrath (ots)

Letzten Donnerstag (30.05.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bergischen Landstraße im Stadtteil Hoffnungstal. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer kam im dortigen Kurvenbereich zu Fall, nachdem ein entgegenkommender Pkw-Fahrer auf seine Fahrbahnseite geriet.

An dem Morgen befuhr der 18-Jährige gegen 10:30 Uhr die Bergische Landstraße in Fahrtrichtung Hoffnungsthal. Im Kurvenbereich kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches laut seinen Angaben sehr weit auf seinen Fahrstreifen geriet. Der Fahrradfahrer verlor die Kontrolle und fiel auf den Fußgängerweg. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Untereschbach fort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Dieser verletzte sich glücklicherweise nur leicht und gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. An seinem Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können. Hinweise hierzu werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell